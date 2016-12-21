معلول يتحدث عن هروبه من الأهلي

معلول: أنا هنا في التتش

تحدث التونسي علي معلول ظهير النادي الأهلي عن الانباء التي ترددت بشأن هروبه من القلعة الحمراء والسفر إلى تونس للانضمام إلى فريقه الترجي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى هروب معلول من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال معلول في بداية حديثه: ” أنا هنا في التتش، ولا صحة على الإطلاق للحديث عن هروبي أو تمردي على الأهلي “.

واختتم: ” أتدرب مع الفريق بقوة قوة استعداداً للمباريات المقبلة في الدوري والكأس، متمسك بالبقاء مع الأهلي ولا أعلم لماذا يروجون الشائعات بشأني “.