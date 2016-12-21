قرعة صعبة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن قرعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرعة دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت وجود مواجهة صعبة للزمالك ممثل مصر إلى جانب الأهلي.

وشهدت القرعة وقوع الزمالك في مواجهة ضد الفائز من فريقي شبيبه الساورة الجزائري ورينجرز النيجيري في دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

وكانت القرعة قد جنبت الزمالك من خوض مباريات الدور التمهيدي في النسخة القادمة من دوري الأبطال، كذلك الحال بالنسبة للأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس القادم، على أن يخوض لقاء العودة خارج أرضه بعدها بأسبوع واحد.