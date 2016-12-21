الكاف يعلن عن قرعة الأهلي في دوري أبطال افريقيا

الكاف يعلن منافس الأهلي في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قرعة الادوار الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة التي تنطلق خلال أسابيع قادمة.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة الفائز من مواجهتي سانت لويزيان بطل جزيرة رينون وبيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي بطلي رينون وجنوب أفريقيا في الدور التمهيدي من المسابقة، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الأهلي في دور الـ32.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من المواجهة الاخرى في القاهرة أحد ايام 10 أو 11 أو 12 مارس، على أن تقام مباراة العودة خارج الأراضي المصرية بعدها بأسبوع.