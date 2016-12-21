تأكد غياب أحمد فتحي عن مواجهة الألومنيوم

فتحي يغيب عن الأهلي أمام الألومنيوم

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي عن الفريق في مباراته المقبلة أمام الألومنيوم بمسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الأهلي مع الألومنيوم مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، على ملعب السلام.

وحصل أحمد فتحي على أجازة خلال الفترة الحالية من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي، وهو ما وافق عليه حسام البدري المدير الفني للفريق.

وجاء طلب فتحي بعدما قرر الجهاز الفني للأهلي إراحته خلال المباراة نظراً لمشاركته كأساسياً في جميع مباريات الفريق السابقة.