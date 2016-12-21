أجاي يغيب عن تدريب الأهلي

غموض حول موقف أجاي من مواجهة الألومنيوم

غاب اللاعب النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي عن تدريب فريقه الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء استعداداً لملاقاة الألومنيوم.

واكتفى أجاي بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية، دون أن يشارك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم على أرض ملعب مختار التتش.

ولم يتحدد حتى الآن موقف أجاي من المشاركة في مواجهة الأهلي المقبلة أمام الألومنيوم في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الأهلي مع الألومنيوم مساء غداً الأربعاء على أرض ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 32 من البطولة المصرية.