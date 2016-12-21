الأهلي يقدم لفته طيبة لمحمد أبو تريكة

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يزورون أبو تريكة

قام لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بتقديم لفتة طيبة تجاه محمد أبو تريكة لاعب الفريق ومنتخب مصر سابقاً عصر اليوم الأربعاء.

وقرر لاعبو الأهلي والجهاز الفني التوجه إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي، والتي يتواجد بها والد أبو تريكة منذ عدة ساعات ماضية.

ويتواجد والد أبو تريكة في المستشفى بسبب مرضه خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع لاعبو الأهلي للتوجه إليه قبل انطلاق مران الفريق.

وسيلتقي الأهلي مع الألومنيوم مساء غداً الخميس في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث يخوض الفريق آخر تدريباته عصر اليوم استعداداً للقاء.