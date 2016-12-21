البدري: مفاجأة مروان محسن أسعدتني

البدري: فوجئت بما يقدمه مروان محسن مع الأهلي

عبر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه مروان محسن مهاجم فريقه خلال الفترة الحالية مع الفريق.

وأشار البدري إلى أن الأداء الذي ظهر به مروان محسن بعد شفاءه من الإصابة كان بمثابة المفاجأة بالنسبة له، مشدداً على أنه لم يكن يتوقع الأمر.

وأضاف البدري أن مروان محسن ظهر أداء متمتعاً بشراسة كبيرة في الالتحامات والانقضاض على الكرة، وهو ما لم يقدمه اللاعب من قبل.

واختتم البدري حديثه بالتاكيد على أن ما يقدمه مروان محسن حالياً يزيد من الفاعلية الهجومية للفريق، مؤكداً على رغبة اللاعب في حجز مقعداً أساسياً بتشكيل الفريق.