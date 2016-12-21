الأهلي يفجر أزمة جديدة في اتحاد الكرة

الأهلي: اتحاد الكرة باع الكأس ويطالبنا بدفع إيجار الملعب!

فجر ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي أزمة جديدة بطلها اتحاد الكرة المصري قبل ساعات قليلة من خوض الفريق لمباراته أمام الألومنيوم بكأس مصر.

وشدد أيوب على أن اتحاد الكرة قام ببيع مسابقة كأس مصر مقابل 12 مليون ونصف المليون جنية بعد أن أكد على أنها البطولة الوحيدة التي يمتلكها.

وأضاف أيوب أن الأندية لم تحصل على أي مبالغ مالية نظير بيع المسابقة، في الوقت الذي طالب فيه مسؤولي ملعب السلام نظراءهم في الأهلي بضرورة دفع 90 ألف جنية.

ويرغب مسؤولو استاد السلام في الحصول على 90 ألف جنية من الأهلي نظير إيجار ملعب المباراة لمواجهة الألومنيوم في كأس مصر، بحسب ما قاله أيوب.

واختتم مدير الإعلام في الأهلي حديثه بقوله: ” اتحاد الكرة باع الكأس واستاد السلام يطالبنا بـ90 ألف جنية، فلماذا ندفع؟! “.