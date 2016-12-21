البدري: سعد سمير بإمكانه أن يكون المدافع الأساسي للأهلي

البدري: سعد سمير ذكي ومتطور

أشاد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بإمكانيات اللاعب سعد الدين سمير مدافع الفريق الذي يشارك كأساسياً خلال المباريات الأخيرة.

وشدد البدري على أن سعد سمير يمتلك الإمكانيات التي تؤهله كي يصبح المدافع الأساسي للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من عمر الدوري المصري.

وأكد المدير الفني للأهلي على أن سعد سمير يمتلك ذكاء عالي مما يجعله يتطور بشكل سريع ويتعلم كيفية إصلاح الأخطاء التي يقع بها بسرعة.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن سعد سمير يعد من اللاعبين الذين بإمكانهم الحفاظ على تركيزهم حتى الثانية الأخيرة من عمر المباراة، مما يجعل مستواه ثابت خلال اللقاءات.