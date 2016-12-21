البدري يجهز مفاجأة لأحمد فتحي

البدري: فتحي قد يظل لاعباً في خط الوسط لنهاية الموسم

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على إمكانية استعانته باللاعب احمد فتحي في مركز خط الوسط حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد البدري على أن فتحي يعد نموذجاً للإصرار والروح العالية داخل الملعب، مشدداً على أنه دائماص ما يصر على خوض التدريبات كاملة مع بقية للاعبين.

وعبر البدري عن سعادته بنجاح فتحي في الظهور بأكثر من مركز داخل الملعب، مؤكداً على أنه يؤدي بكفاءة عالية في خط الوسط.

وشدد البدري على إمكانية استمرار فتحي في اللعب بخط الوسط حتى نهاية الموسم الجاري، نظراً للأداء المتميز الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.