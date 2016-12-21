حسام البدري: التجديد لحسام غالي مسألة وقت

البدري يطمئن جماهير الأهلي على التجديد للكابيتانو

طمأن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بشأن تجديد عقد حسام غالي مع الفريق .

وأكد “البدري” أن تجديد عقد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، ما هي إلا مسالة وقت ليس أكثر، مشيرًا إلى أن اللاعب يؤدي بشكل جيد، ويقدم المردود الفني المطلوب منه.

البدري: حسام غالي مستمر مع الاهلي ولازال قادراً على العطاء

وشدد البدري على أن حسام غالي مازال قادرًا على العطاء داخل الملعب، والظهور بمستوى جيد، مشيراً إلى أن العطاء والكفاء الفنية داخل الملعب هي الملعب الذي على أساسه يختار به اللاعبين .

وأكد البدري أن غالي لاعب مهم للفريق داخل وخارج الملعب، ويحافظ على مستواه الفني والبدني بشكل كبير؛ ما يجعله قادرًا على العطاء لفترة أطول.