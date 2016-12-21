البدري: ندمان على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي

البدري: لو كنت مدربا للأهلي ماكنت سمحت برحيل رمضان وتريزيجيه

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ندمه الشديد على رحيل الثنائي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه عن القلعة الحمراء .

وأكد حسام البدري مدرب النادي الأهلي، أنه لو كان مدرباً للمارد الأحمر ، لما سمح برحيل رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه عن الفريق .

البدري: كان يجب عدم التفريط في رمضان صبحي وتريزيجيه

وأوضح البدري أن الثنائي من العناصر الهامة للغاية للأهلي والمنتخب الوطني، ولم يكن يجب التفريط في خدماتهما .

وأضاف البدري بأن المبالغ المالية التي عرضت في اللاعبان كانت كبيرة للغاية وخصوصا رمضان صبحي، مما دفع الأهلي لبيعهما .

وكان تريزيجيه رحل إلى أندرخلت البلجيكي، على سبيل البيع النهائي بعد إنتهاء إعارته لمدة موسم، بينما انتقل رمضان صبحي إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.