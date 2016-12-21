البدري يكشف عن صفقة الأهلي في الشتاء

البدري: سنتعاقد مع لاعب أفريقي في خط الهجوم

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن الصفقة التي سيتعاقد معها النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وأكد حسام البدري أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب إفريقي مميز خلال شهر يناير المقبل،مشيراً إلى أن هذا اللاعب سيكون في خط الهجوم.

وشدد البدري على رغبته في التعاقد مع لاعب إفريقي مميز في خط الهجوم، من اجل المساهمة في حل مشكلة خط الهجوم، والتي شهدت إنفراجة كبيرة بعودة مروان محسن .

البدري ينفي التعاقد مع مدافع في الشتاء

ونفى مدرب المارد الأحمر الأخبار التي تشير إلى رغبته في لتعاقد مع مدافع في انتقالات الشتاء مشيرا إلى أن هدفه الأساسي هو ضم لاعب في خط الهجوم.