البدري يتحدث عن عودة الشيخ ورحيل جون أنطوي

البدري: عودة الشيخ مؤكدة ويوجه رسالة للاعب

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه أحمد الشيخ، لاعب الفريق، المعار إلى “مصر للمقاصة”، خلال مباريات الدوري الماضية.

وأكد مدرب الأهلي، إن استمرار الشيخ على نفس المستوى الذي يقدمه حاليًا، يمهد لعودته من جديد إلى الأهلي، عقب انتهاء إعارته مع الفريق الفيومي .

وطالب البدري، الشيخ بالاستمرار على نفس مستواه، والالتزام بالتعليمات الفنية، حتى يعود للأهلي، وينضم لزملائه في الفريق.

الأهلي لم يحسم مصير رحيل أنطوي

في نفس الوقت،أكد البدري أنه لم يتخذ أي قرار بشأن موقف الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن كل تركيزه ينصب حاليًا على مباراتيْ الألومنيوم بكأس مصر، والزمالك بالدوري.

وأوضح البدري أن كل الأمور الخاصة بانتقالات اللاعبين سيتم حسمها بعد الانتهاء من ملف الصفقة الإفريقية، المزمع إبرامها في الانتقالات الشتوية، ووقتها سيتحدد موقف اللاعب الغاني.

وأضاف البدري، أن هدفه هو التعاقد مع لاعب إفريقي في خط الهجوم، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه حتى الآن.