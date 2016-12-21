حسام البدري: بطولة الكأس مهمة لنا مثل الدوري

البدري: بطولة الكأس على نفس أهمية الدوري

شدد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية بطولة كأس مصر التي يشارك بها الفريق هذا الموسم .

وأكد حسام البدري أن بطولة كأس مصر مهمة للفريق بنفس أهمية الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن الفريق يركز حالياً على مباراة الأولمنيوم .

وأوضح البدري أنه سيجري عدة تغييرات في تشكيلة الفريق في مباراة الأولمنيوم، في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها العديد من اللاعبين؛ نتيجة لضغط المباريات، بالإضافة للغيابات.. مثل: مروان محسن بسبب الإيقاف، وباسم علي وعمرو السولية وأحمد حجازي بسبب الإصابة .

البدري: لا نشغل بالنا بمباراة الزمالك حالياً

وكشف مدرب الأهلي على تركزه الكامل على مباراة الأولمنيوم حالياً، مشيراً أنه لا يشغل باله بمباراة الزمالك حالياً، حيث يأخذ كل مباراة على حدة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الأولمنيوم يوم الخميس المقبل في إطار منافسات دور الـ32 ضمن مباريات كأس مصر .