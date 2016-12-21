بث مباشر يلاشوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس في كأس ملك أسبانيا والقناة الناقلة HD

موعد مباراة برشلونة وإيركوليس في كأس ملك أسبانيا

يدخل نادي برشلونة في مباراة سهلة أمام فريق إيركوليس مساء اليوم الأربعاء 21-12-2016 في إطار مباريات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 – 1 .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وإيركوليس في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة – الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية – في كأس ملك أسبانيا.

يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم الأربعاء 21/12/2016

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التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام إيركوليس

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى : سيلسين

خط الدفاع : فيدال – أومتيتي – ماسكيرانو – دينييه

خط الوسط : وميز – راكيتيتش – دنيس- رافينها

خط الهجوم : باكو ألكاسير – أردا توران.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وإيركوليس

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة – الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية –

موعد مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم

يستعد برشلونة لملاقاة إيركوليس في إياب دور 32 من كأس ملك أسبانيا على قنوات بي إن سبورت في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة – الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية –

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مبارة برشلونة وإيركوليس تقام في إطار مباريات دور 32 من كأس ملك أسبانيا.

تنطلق مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم فى تمام الحادية عشر مساء في كأس ملك أسبانيا، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة برشلونة وإيركوليس بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم 21/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة برشلونة وإيركوليس، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة برشلونة وإيركوليس اليوم الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة – الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية –