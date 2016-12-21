لهذا السبب..علي معلول على أبواب الرحيل عن الأهلي

علي معلول يقترب من العودة لتونس

اقترب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أعتاب الرحيل والعودة لتونس من جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

صحيفة الهداف التونسية كشفت أن علي معلول في طريقه للرحيل عن الأهلي المصري والانضمام لفريق الترجي الذي يسعى بقوة للحصول على خدماته في يناير المقبل .

زوجة علي معلول تقربه من الترجي التونسي

وذكرت الصحيفة التونسية أن زوجة علي معلول هي كلمة السر في رحيله عن الأهلي وعودته من جديد للعب في الدوري التونسي .

ويواجه علي معلول ضغوط أسرية كبيرة، حيث تضغط زوجة اللاعب عليه من أجل العودة لتونس في الشتاء الجاري ، مما يهدد استمراره مع القلعة الحمراء .

وكانت عدة أنباء قد تحدث عن قرب انتقال علي معلول للترجي في ظل وجود عرض قوي من الفريق التونسي للظفر بخدماته .