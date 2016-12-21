هل قدم الأهلي عرضاً لضم صانع ألعاب صن داونز ؟
فجر خالد علي منسق الفرق والمنتخبات العربية لدى اتحاد جنوب أفريقيا مفاجأة مدوية بشأن عرض الأهلي لضم كيجان دوللي نجم فريق صن دوانز الجنوب أفريقي .
وكانت بعض الأنباء قد خرجت مؤكدة تقديم الأهلي لعرض رسمي إلى نادي صن داونز من أجل ضم لاعب خط وسطه كيجان دوللي في الشتاء .
خالد علي: الأهلي لم يقدم عرض لضم دوللي
وأكد خالد علي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية لضم دوللي .
وأوضح منسق اتحاد جنوب أفريقيا أن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للنادي الجنوب أفريقي كان من الأهلي لضم خاما بيليات مقابل مليوني دولار .
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