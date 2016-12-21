هل قدم الأهلي عرضاً لضم صانع ألعاب صن داونز ؟

فجر خالد علي منسق الفرق والمنتخبات العربية لدى اتحاد جنوب أفريقيا مفاجأة مدوية بشأن عرض الأهلي لضم كيجان دوللي نجم فريق صن دوانز الجنوب أفريقي .

وكانت بعض الأنباء قد خرجت مؤكدة تقديم الأهلي لعرض رسمي إلى نادي صن داونز من أجل ضم لاعب خط وسطه كيجان دوللي في الشتاء .

خالد علي: الأهلي لم يقدم عرض لضم دوللي

وأكد خالد علي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية لضم دوللي .

وأوضح منسق اتحاد جنوب أفريقيا أن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للنادي الجنوب أفريقي كان من الأهلي لضم خاما بيليات مقابل مليوني دولار .