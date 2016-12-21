بالفيديو..صن داونز يرفض مليوني دولار من الأهلي لضم بيليات

عرض رسمي من الأهلي لضم بيليات وصن داونز يرفض

كشف خالد علي منسق الفرق والمنتخبات العربية لدى اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عن مفاجأة قوية بشأن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب الزيمبابوي خاما بيليات نجم صن داونز خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكد خالد علي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية صدى البلد أن الأهلي قدم عرضاً قوياً لنادي صن داونز الجنوب أفريقي من أجل ضم بيليات .

2 مليون دولار من الأهلي لضم بيليات وبطل أفريقيا يرفض

وأوضح منسق اتحاد جنوب أفريقيا أن عرض الأهلي لضم بيليات بلغ 2 مليون دولار ، إلا أن النادي رفضه بحجة ضعف المبلغ المالي .

وأوضح خالد علي ان بيليات لديه فرصة كبيرة للاحتراف في أوروبا بعد تألقه الكبير مع الفريق وقيادته للفوز بدوري أبطال أفريقيا .