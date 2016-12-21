التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام الإنتاج الحربي

الزمالك يستقر على تشكيلته لمباراة الإنتاج الحربي

استقر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع للفريق الذي سيدخل به مباراة الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء ببطولة الدوري في المباراة المؤجلة من الجولة الأول، على ملعب السلام.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول أندية الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر .

باسم مرسي وستانلي يقودان الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي

وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف، محمود حمدي الونش، علي جبر، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، إبراهيم صلاح.

خط الهجوم: شيكابالا وباسم مرسي وستانلي.