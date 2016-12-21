بث مباشر يلاشوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقناة الناقلة HD

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك في مباراة صعبة أمام فريق الإنتاج الحربي مساءاليوم الأربعاء 21-12-2016 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة –الثامنة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم

يستعد الزمالك لملاقاة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من الدوري المصري على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإنتاج الحربي

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف.

خط الوسط: إبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني.

خط الهجوم: باسم مرسي.

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء 21/12/2016

يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر أون سبورت، جدير بالذكر ان مبارة الزمالك والإنتاج الحربي تقام في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم فى تمام السابعة مساء في الدوري المصري الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم 21/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة