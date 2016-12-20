فيديو.. شخص ينتحل شخصية رمضان صبحي ويصدر تصريحات نارية عن مباراة القمة

نادر شوقي يضع شوبير في موقف محرج للغاية بسبب رمضان صبحي

فجر نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط المنتخب الوطني الأول والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل.

وكشف شوقي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي أن المداخلة التي انتشرت لرمضان صبحي خلال الساعات الماضية في إحدى البرامج الإذاعية ليست لرمضان صبحي.

وأوضح وكيل أعمال اللاعب أن المداخلة التي تحدث خلالها على مباراة القمة وموقفه مع المنتخب وفريق ستوك سيتي “في إشارة منه للمداخلة التي كانت مع الإعلامي أحمد شوبير في الراديو اليوم” لا تخص للاعب.

وأشار شوقي إلى أن رمضان صبحي أجرى اتصال هاتفي معه ونفى له الإدلاء بأي تصريحات مع أي برنامج.

وكانت المداخلة عبارة عن تصريح بأن اللاعب يتوقع فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية بالإضافة إلى أنه ينوي الوقوف على الكرة مع فريق ستوك سيتي.

واختتم نادر شوقي تصريحاته مؤكدًا أن رمضان صبحي مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا توجد أي صحة لما تردد حول رحيله عن الفريق الفترة المقبلة