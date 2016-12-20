حسام البدري يجهز مفاجأة كبيرة لمهاجم الأهلي

البدري يدرس الدفع بعمرو جمال أساسيًا

يجهز حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي مفاجأة كبيرة لعمرو جمال مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما أكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن البدري استقر بشكل كبير على الدفع بعمرو جمال أساسيًا في مباراة الفريق المقبلة أمام الألمونيوم ضمن منافسات كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس مصر في نسخته الجديدة أمام الألمونيوم يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وأشار المصدر إلى أن البدري استقر على الدفع بالغزال في التشكيل الاساسي للأهلي في مباراة الألمونيوم على حساب مروان محسن الذي سيغيب عن المباراة.

ولن يظهر مروان محسن في المباراة بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على ثلاثة إنذارات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يجبره على الإيقاف مباراة.

يذكر أن عمرو جمال بات بعيدًا عن حسابات البدري خلال الفترة الأخيرة وأصبح أسيرًا لدكة البدلاء بسبب تدهور مستواه الفني.