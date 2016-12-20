الأهلي يكشف حقيقة هروب علي معلول من مصر

نفى الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول ما تردد خلال الساعات الماضية حول هروب علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق القليلة الماضية بأنباء تفيد هروب علي معلول من مصر والأهلي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن اللاعب متواجد في مصر ولا يفكر في الرحيل عن الأهلي وأنه يحترم تعاقده.

وأشار المصدر أن اللاعب خاض مرانه اليوم مع الفريق بشكل طبيعي ولم يظهر أي اعتراض أو نية للرحيل عن الفريق.

وأوضح المصدر أن معلول يعلم أنه أهم لاعبي الفريق ولا توجد نية للاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة وأنه من أهم اللاعبين في المارد الأحمر.

وشهدت المباراتين الأخيرتين للأهلي استبعاد اللاعب من القائمة قبل أن يخرج البدري ويؤكد أن الأمر كله مجرد منح اللاعب فرصة لالتقاط الأنفاس خاصة في ظل ضغط المباريات.

يذكر أن معلول تلقى عرض من الترجي التونسي خلال الساعات الماضية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشاتوية المقبلة.