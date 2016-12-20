مفاجأة.. أحمد الشيخ: إيهاب جلال وافق على عودتي للأهلي ف يناير ولكن!

أحمد الشيخ يكشف موقفه من العودة للأهلي في يناير

فجر أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص عودته إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن حسام البدري المدير الفني للفريق طلب عودته في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الشيخ أن إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة عقد جلسة معه وأخبره برغبة الأهلي في استعادة جهوده في يناير المقبل.

وأضاف اللاعب أن إيهاب جلال أكد له موافقته على العودة للأهلي مشددًا على أنه لا يقف أبدًا في سكة أي لاعب في الفريق.

وأوضح اللاعب أنه لم يتلقى أي اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية من جانب الأهلي لعودته إلى صفوف الفريق في يناير.

واختتم الشيخ تصريحاته معربًا عن سعادته بطلب حسام البدري عودته إلى الأهلي ومشددًا على احترامه الكامل لفريق المقاصة وإدارته وجهازه الفني وكل اللاعبين.