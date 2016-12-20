بالفيديو.. جنش يجدد للزمالك 4 سنوات جديدة

الزمالك يحطم حلم الأهلي في ضم جنش

نجح مسئولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمود عبد الرحيم جنش على عقود تجديد عقوده مع الفارس الأبيض.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن رحيل اللاعب وانتقاله إلى صفوف الأهلي أو الاحتراف الخارجي خاصة في ظل عدم توقيعه علة عقود تجديده قبل أن يرد اللاعب بالتوقيع اليوم.

وينتهي عقد جنش مع الزمالك نهاية الموسم الجاري الأمر الذي أثار القلق في نفوس إدارة القلعة البيضاء بتوقيع اللاعب لأي فريق في يناير خاصة وأنه حقه القانوني وفقًا للوائح الكاف.

ونجح الزمالك في تجديد عقد اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة نع الفارس الأبيض دون الإفصاح عن قيمة عقد اللاعب الجديد.

وحضر توقيع العقود كلًا من أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والمشرف على الفريق والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك في حضور جنش وابنته تمارا.