الأهلي يصدر بيان رسمي لمساندة الحكام ويرفض استقالة البلتاجي

الأهلي يصدر بيان رسمي لمسانة البلتاجي

اعترض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على اعتذار رضا البلتاجي عن رئاسة لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأبدى الأهلي استيائه من الضغوط المفروضة على الحكام خلال الساعات الماضية وتوجيه إليها انتقادات حادة للغاية من قبل بعض الأندية.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيان رسمي خلال الساعات الماضية بخصوص الأزمة جاء على النحو التالي:

يؤكد النادي الأهلي رفضه التام لأي ضغوط تتم ممارستها على الحكام المصريين و لجنتهم و رئيسها .. وأي تهديدات أو اتهامات غير صحيحة من شأنها التأثير على عدالة التحكيم و نزاهته و استمرار مسابقة الدوري في ظل هذه الظروف غير الطبيعية وغير المقبولة أيضًا.

و تابع البيان:” يطالب النادي الأهلي بالتحقيق فيما تم تداوله إعلاميًا خلال الأيام القليلة بشأن ما جرى مع رئيس لجنه الحكام و الضغوط التي مورست عليه ليتقدم باستقالته أو إقالته إرضاء للبعض.. و سينتظر الأهلي نتائج هذا التحقيق لتتضح الحقائق أولًا ولأنه من غير المقبول ثانيًا أن يصبح هذا هو منهج التعامل مع من يدير التحكيم فى مصر أيًا كان شخصه أو اسمه”.

وأكمل :” ويهيب النادي الأهلي بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم القيام بكل ما تفرضه عليه واجباته و التزاماته لحماية الحكام و لجنتهم من أي ضغوط و ممارسات مرفوضة شكلًا و موضوعاً وذلك ضماناً للحياد فى المباريات المقبلة وعدم إدارتهم لها وهم على ثقة بأنه لا اتحادهم يوفر لهم حماية ولا رئيس لجنتهم هو الذي يدير شئونهم و اختياراتهم بدليل تغيير أربعة رؤساء للجنة التحكيم خلال سنتين خوفاً أو مجاملة للبعض”.

و أختتم بيان القلعة الحمراء :”في النهاية يؤكد النادي الأهلي في إطار مسئوليته أمام جماهيره وأعضائه أنه في حالة استمرار هذه الأمور والممارسات فسيقوم مجلس إدارة الأهلي بكل ما يلزم حفاظًا على حقوقه وحقوق كل الأندية و حياد التحكيم و حماية قضاة الملاعب و احترامهم”.