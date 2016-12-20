«فيديو».. العميد يتحدث عن عودته للتدريب والأفضل بين عبد الله السعيد وشيكابالا

الصقر يكشف موقفه من مباراة القمة

كشف الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها أو تأجيلها .

وأكد “العميد” في تصريحات إذاعية مع محمد شبانة أنه كان يجب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أجل مصلحة المنتخب الوطني قبل المشاركة في أمم أفريقيا 2017 .

وأوضح نجم القطبين السابق أن اللاعبين سيعانون من إجهاد كبير وسيكونوا تحت ضغط كبير بخوض مباراة القمة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب قبل بطولة الأمم الأفريقية .

وعن اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام لقائمة الفراعنة، قال:” هناك عدد من اللاعبين المميز في الدوري مثل أحمد كابوريا لاعب المصري وعمرو مرعي مهاجم إنبي، ولكن هناك صعوبة في ضمهم للمنتخب “.

أحمد حسن: ساعود للتدريب وعبد الله السعيد أفضل من شيكابالا

وعن عودته للتدريب من جديد قال الصقر:” حابب أخوض التجربة مرة أخرى، وفي حالة وجود عرض جيد فسأعود مباشرة للتدريب “.

وعن اللاعب الأفضل بين عبد الله السعيد أو شيكابالا:” شيكابالا بدأ يستعيد مستواه ولكن عبد الله السعيد أفضل فهو لاعب مؤثر بقوة مع النادي الأهلي والمنتخب من ناحية صناعة الأهداف والتهديف “.