طبيب الأهلي يكشف موقف أحمد حجازي من مباراة القمة أمام الزمالك

هل يلحق أحمد حجازي بمباراة القمة؟

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف أحمد حجاز يمدافع الفريق من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك .

ويلتقي الاهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 29 ديسمبر الجاري في ختام مباريات الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز .

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن أحمد حجازي اقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية .

أحمد حجازي سيقود دفاع الأهلي أمام الزمالك

وأوضح طبيب الأحمر أن حجازي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بداية الأسبوع المقبل ، حيث سيكون اللاعب جاهزاً لقيادة دفاعات الأهلي في القمة .

ومن المقرر أن يغيب حجازي عن الأهلي في مباراة الأولمنيوم المقبلة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر والمقررة بعد غد الخميس .