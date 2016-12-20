اخبار الاهلى

عرض خليجي جديد لضم نجمي الأهلي

كتب وليد مجدي
- 20 ديسمبر، 2016 5:59 م
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تلقى النادي الأهلي عرضاً من نادي الشرطة العراقي الذي يدربه المصري محمد يوسف من أجل التعاقد مع الغاين جون انطوي والمدافع محمد نجيب في انتقالات الشتاء .

وعرض محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي على مسئولي النادي الأهلي التعاقد مع محمد نجيب وجون أنطوي بشكل رسمي في يناير المقبل .

ويتضمن العرض العراقي الحصول على خدمات الثنائي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى بكل قوة للتخلص من جون انطوي من أجل حسم صفقة المهاجم الأفريقي الذي يرغب حسام البدري في ضمه للفريق .

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