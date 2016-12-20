عرض خليجي جديد لضم نجمي الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضاً من نادي الشرطة العراقي الذي يدربه المصري محمد يوسف من أجل التعاقد مع الغاين جون انطوي والمدافع محمد نجيب في انتقالات الشتاء .

وعرض محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي على مسئولي النادي الأهلي التعاقد مع محمد نجيب وجون أنطوي بشكل رسمي في يناير المقبل .

ويتضمن العرض العراقي الحصول على خدمات الثنائي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى بكل قوة للتخلص من جون انطوي من أجل حسم صفقة المهاجم الأفريقي الذي يرغب حسام البدري في ضمه للفريق .