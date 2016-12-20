ثلاثي الأهلي يغيب عن المران ..وتصعيد أحمد حمدي

مران الأهلي يشهد غياب ثلاثة نجوم

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم على ملعب مختار التتش، غياب ثلاثي الفريق، وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور .

وغاب سليمان وفتحي وعاشور عن تدريبات الإستشفاء التي خضعت لها المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة المصري البورسعيدي .

البدري يستعين بأحمد حمدي من جديد في مران الفريق الأول

وقام حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر بتصعيد اللاعب أحمد حمدي للتدريب مع الفريق الأل اليوم من جديد .

وقاد التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال واللياقة مران بدني شاق للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري .