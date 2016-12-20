خناقة في مران الأهلي بطلها غالي ومتعب

حسام غالي يدخل في مشادة مع متعب

دخل القائد حسام غالي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشادة كلامية مع زميله عماد متعب على هامش مران اليوم .

وتسبب عماد متعب في إِعال غضب حسام غالي، بعد إيقاف متعب اللعب في المران بسبب تعرض الغاني جون أنطوي لإصابة .

غالي ينفعل على متعب في مران الأهلي

وأثار انفعال غالي على متعب غضب الأخير، والذي قام بدوره في الدخول في مشادة كلامية مع الكابيتانو، ولكنها انتهت سريعاً على أرضية الملعب .

ويستعد المارد الأحمر بقوة لمباراة الأولمنيوم في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر والمقررة يوم الخميس المقبل .