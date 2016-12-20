صدمة في الأهلي قبل قمة الزمالك

السولية وباسم علي يغيبان عن الأهلي أمام الأولمنيوم والزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري صدمة قوية قبل مباراتي الفريق المقبلتين أمام الأولمنيوم والزمالك .

طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابات باسم علي والسولية

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي غياب باسم علي الظهير الأيمن وعمرو السولية لاعب خط الوسط عن مباراتي الأولمنيوم والزمالك .

وأوضح طبيب الأهلي أن باسم علي يعاني من تمزق في الرباط الداخلي للركبة وتأكد غيابه عن مباراتي الأولمنيوم بكأس مصر والزمالك بالدوري الممتاز .

في حين، يواصل عمرو السولية برنامجه التأهيلي والذي يسير بخطى جيدة، حيث بات اللاعب قريباً من العودة للتدريبات الجماعية، وتأكد غيابه هو الأخر عن مباراة الزمالك .