18 لاعباً في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك الإنتاج الحربي

أعلن محمد حلمي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستواجه الإنتاج الحربي بالدوري .

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالدوري والمقررة يوم غد الأربعاء .

مدرب الزمالك يضم 18 لاعباً لمواجهة الإنتاج

وقرر محمد حلمي ضم 18 لاعباً في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج، حيث يغيب عن الزمالك في مباراة الغد كل من محمد مجدي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد مسعد وعلى فتحى ومصطفى فتحى وصلاح ريكو ورمزى خالد وأحمد دويدار وحسنى فتحى وأحمد توفيق وأحمد جعفر وإسلام جمال .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وشوقى السعيد وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح

وأحمد رفعت ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى

خط الهجوم: ستانلى ومايوكا وباسم مرسى