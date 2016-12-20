عرض ضخم من الترجي التونسي لضم معلول

الترجي يواصل جهوده لضم علي معلول

يواصل نادي الترجي التونسي محاولاته القوية من أجل الظفر بخدمات الظهير الأيسر علي معلول وضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويجهز نادي الترجي عرضاً قوياً لتقديمه للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدافعه علي معلول خلال شهر يناير المقبل .

مليوني دولار من الترجي لضم مدافع الأهلي

ورصد النادي التونسي مليوني دولار من أجل تقديمهم للقلعة الحمراء والظفر بخدمات الظهير الأيسر للمنتخب التونسي علي معلول .

وفتح مسئولو الترجي باب المفاوضات بكشل مكثف مع مدافع المارد الأحمر من أجل إقناعه بالعودة لتونس وارتداء قميص الترجي .

جدير بالذكر أن الأهلي قد نجح في التعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر للصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف دولار .