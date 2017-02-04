اخبار الاهلى

الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي !
4 فبراير، 2017 2:48 صالتعليقات على خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي ! مغلقة
خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي ! كثيرا ما تتحكم عقولنا في عواطفنا وتتغلب ...
البدري مستاء من لاعبي الأهلي في معسكر الإمارات وإنذار جديد
3 فبراير، 2017 6:33 م
إلغاء مباراة الأهلي الودية أمام زيلينا السلوفاكي
3 فبراير، 2017 4:26 م
اخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يجهز مفاجآت في قائمة مباراة السوبر
3 فبراير، 2017 3:58 م
مؤمن زكريا يعلن جاهزيته لملاقاة الزمالك
3 فبراير، 2017 1:28 م
جونيور أجاي: لن أنسى هدفي في الزمالك وأسعى لتكراره
3 فبراير، 2017 1:23 م
الأهلي راحة من التدريبات بعد مواجهة زيلينا
3 فبراير، 2017 1:18 م
البدري: القمة المقبلة ستكون الأصعب في تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك
3 فبراير، 2017 1:11 م
مرتضى منصور: أتمنى عودة الحضري للأهلي
3 فبراير، 2017 10:53 ص
4 مليون دولار في إنتظار بطل أمم أفريقيا 2017.. ومليوني دولار للوصيف
2 فبراير، 2017 11:44 م
بالفيديو..عبد الله السعيد يكشف سر إهدار ضربة الجزاء أمام بوركينا فاسو
2 فبراير، 2017 10:13 م
بالفيديو..أبو تريكة: أتمنى مواجهة الكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا
2 فبراير، 2017 9:55 م
«فيديو» مفاجأة..أحمد حجازي مهدد بالغياب عن نهائي كأس أفريقيا
2 فبراير، 2017 9:35 م
باسم مرسي لمنتقديه: تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ وأتابع مباريات المنتخب في أمم أفريقيا
3 فبراير، 2017 10:48 مالتعليقات على باسم مرسي لمنتقديه: تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ وأتابع مباريات المنتخب في أمم أفريقيا مغلقة
باسم مرسي: أشاهد مباريات المنتخب وتصريحاتي فهمت بشكل خاطئ قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول ...
مرتضى منصور: سأحاول ضم الحضري للزمالك
3 فبراير، 2017 10:58 ص
باسم مرسي مهدد بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
3 فبراير، 2017 10:46 ص
الزمالك يتوصل لحل أزمة تأشيراته قبل السوبر
3 فبراير، 2017 10:37 ص
ثلاثي الأهلي ينتظمون في تدريبات الفريق بالإمارات اليوم
2 فبراير، 2017 6:34 م
فرحة في الأهلي على هامش تدريبات الفريق استعدادًا للزمالك
2 فبراير، 2017 6:05 م
أخبار الزمالك اليوم.. أيمن حفني يوضح موقفه من مباراة الأهلي
2 فبراير، 2017 5:04 م
الزمالك يحل أزمة ناصف قبل مواجهة الأهلي
2 فبراير، 2017 1:07 م
الشناوي: حزين لغيابي عن أمم أفريقيا وأسعى للتواجد في السوبر
1 فبراير، 2017 8:25 م
لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة الزمالك والأوليمبي في الكأس
1 فبراير، 2017 7:37 م
باولو ينهي الجدل مع دونجا ويستقر على رقمه مع الزمالك
1 فبراير، 2017 5:23 م
مدافع بوركينا فاسو يتحدى مصر
1 فبراير، 2017 4:52 م
دونجا يتنازل عن رقمه في الزمالك لحسام باولو.. ولكن بشرط
1 فبراير، 2017 4:29 م
كونتي: مواجهة أرسنال صعبة وعلينا توخي الحذر أمامهم
3 فبراير، 2017 7:52 مالتعليقات على كونتي: مواجهة أرسنال صعبة وعلينا توخي الحذر أمامهم مغلقة
كونتي: مواجهة أرسنال صعبة أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه ...
ماذا قال إنريكي قبل مواجهة أتلتيك بيلباو غداً في الليجا؟
3 فبراير، 2017 7:40 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا
2 فبراير، 2017 12:09 ص
تعرف على تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
1 فبراير، 2017 9:04 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة ليفربول وتشيلسي
31 يناير، 2017 11:50 م
لقطات لم تراها من قبل في مباراة أرسنال وواتفورد
31 يناير، 2017 11:44 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وواتفورد
31 يناير، 2017 11:39 م
التشكيل الرسمي لمعركة ليفربول وتشيلسي
31 يناير، 2017 9:34 م
ماذا قال زيدان عقب فوز ريال مدريد على سوسيداد بثلاثية؟
30 يناير، 2017 11:09 ص
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
29 يناير، 2017 11:55 م
التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام ريال سوسيداد
29 يناير، 2017 9:00 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غانا والكونغو
29 يناير، 2017 7:50 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ساسولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
29 يناير، 2017 6:14 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سامبدوريا وروما في الدوري الإيطالي
29 يناير، 2017 5:55 م
قائد الكاميرون يوضح موقفه من المشاركة في مواجهة مصر
3 فبراير، 2017 11:10 صالتعليقات على قائد الكاميرون يوضح موقفه من المشاركة في مواجهة مصر مغلقة
موكانجو يوضح حقيقة إصابته قبل لقاء مصر أوضح اللاعب بنجامين موكانجو قائد المنتخب الكاميروني وصانع ...
كوبر: لا فارق لدي بين غانا والكاميرون
2 فبراير، 2017 11:36 ص
طبيب المنتخب يعلن موقف محمد النني من نهائي كأس الأمم
2 فبراير، 2017 10:20 ص
فيديو..هدف محمد صلاح في بوركينا فاسو بنصف نهائي امم افريقيا
1 فبراير، 2017 10:59 م
مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 9:13 م
تشكيل منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 5:54 م
أرسين فينجر يدافع عن محمد النني
1 فبراير، 2017 3:56 م
التشكيل المتوقع لمصر في مواجهة بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 10:11 ص
صعوبة لحاق عبد الشافي بمواجهة بوركينا فاسو
31 يناير، 2017 9:59 ص
كوبر يطيح بـ4 نجوم من المنتخب بعد بطولة أفريقيا
31 يناير، 2017 12:03 ص
أنباء.. بي إن سبورت تذيع نهائي أفريقيا على القنوات المفتوحة حال تأهل مصر
30 يناير، 2017 11:15 م
رسمياً..النني وعبد الشافي يغيبان عن جميع مباريات بطولة أفريقيا
30 يناير، 2017 11:00 م
فايز: أزمة كوبر ورمضان انتهت
30 يناير، 2017 3:29 م
رسميا.. منتخب مصر يفتقد لخدمات محمد النني حتى نهاية أمم أفريقيا
30 يناير، 2017 9:49 ص
النني مهدد بالغياب عن مواجهة مصر والمغرب
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