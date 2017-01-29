اخبار الاهلى

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الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
11
أيام
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كورة مصرية
جزع في الرباط الداخلي للركبة سر خروج مروان محسن أمام المغرب
29 يناير، 2017 11:54 م
التعليقات
على جزع في الرباط الداخلي للركبة سر خروج مروان محسن أمام المغرب مغلقة
كوبر: أخطأت في الدفع بكريم حافظ وكوكا
29 يناير، 2017 11:51 م
رينارد لمنتخبات أفريقيا: احذروا مصر عادت
29 يناير، 2017 11:37 م
صورة..كهربا أفضل لاعب في مباراة مصر والمغرب
29 يناير، 2017 11:29 م
صورة..أبو تريكة يهنئ الفراعنة بالتأهل لقبل نهائي بطولة أفريقيا
29 يناير، 2017 11:16 م
عمرو بركات خارج القائمة الأفريقية للأهلي
29 يناير، 2017 11:09 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر والمغرب
29 يناير، 2017 10:54 م
بالفيديو..كهربا يحرز الهدف الأول لمصر أمام المغرب
29 يناير، 2017 10:49 م
بالفيديو..تمريرة عالمية وهدف مؤكد يضيع من محمد صلاح أمام المغرب
29 يناير، 2017 10:42 م
بالفيديو..العارضة تنقذ مصر من الهدف الأول أمام المغرب
29 يناير، 2017 10:23 م
إلتواء قوي في الركبة سبب خروج مروان محسن أمام المغرب
29 يناير، 2017 10:09 م
ملخص الشوط الأول لمباراة مصر والمغرب
29 يناير، 2017 9:53 م
بالفيديو..كوبري عالمي من المحمدي للاعب المغرب
29 يناير، 2017 9:38 م
بالفيديو..حارس المغرب يحرم مصر من الهدف الأول
29 يناير، 2017 9:24 م
الأهلي ينهي أزمة التأشيرات ويطير للإمارات الثلاثاء
29 يناير، 2017 8:51 م
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بالصور..معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف رسمياً
29 يناير، 2017 9:08 م
التعليقات
على بالصور..معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف رسمياً مغلقة
الزمالك يقرر منح معروف يوسف مستحقاته المتأخرة
29 يناير، 2017 12:58 م
مدرب الزمالك السابق يسخر من مرتضى منصور
29 يناير، 2017 12:34 م
الزمالك يعلن تفاصيل تجديد التعاقد مع معروف يوسف
28 يناير، 2017 10:00 م
الزمالك يبدأ أولى الخطوات لحل أزمة باولو
28 يناير، 2017 9:46 م
معروف يوسف يسدل الستار على تجديد تعاقده مع الزمالك
28 يناير، 2017 8:16 م
مرتضى منصور: كيف نفاوض كوليبالي والفريق يضم ثلاثة لاعبين أجانب؟
28 يناير، 2017 3:02 م
مفاجأة..الزمالك يفشل في قيد «باولو» بالقائمة الأفريقية
28 يناير، 2017 2:02 م
الزمالك يبدء خطة “تطفيش” مايوكا
27 يناير، 2017 8:19 م
نصائح وتحذيرات من محمد حلمي لمدافع الزمالك قبل مواجهة الأهلي
27 يناير، 2017 3:57 م
الطلب الأول لباولو مع الزمالك.. مرفوض
27 يناير، 2017 12:11 م
الزمالك يسارع الزمن مع الشناوي للحاق بمباراة السوبر أمام الأهلي
26 يناير، 2017 2:46 م
الزمالك يتقدم بعرض رسمي لضم عمرو مرعي
25 يناير، 2017 5:32 م
معروف يبلغ الزمالك برفضه تجديد التعاقد
25 يناير، 2017 4:48 م
تهديد قوي من مرتضى للاتحاد بسبب خالد قمر
25 يناير، 2017 1:59 م
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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
29 يناير، 2017 11:55 م
التعليقات
على ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مغلقة
التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام ريال سوسيداد
29 يناير، 2017 9:00 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غانا والكونغو
29 يناير، 2017 7:50 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ساسولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
29 يناير، 2017 6:14 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سامبدوريا وروما في الدوري الإيطالي
29 يناير، 2017 5:55 م
أول تعليق لإنريكي عقب تعادل برشلونة أمام ريال بيتيس
29 يناير، 2017 5:15 م
إنريكي يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس
29 يناير، 2017 11:55 ص
بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف مباراة السنغال والكاميرون
28 يناير، 2017 10:50 م
بالفيديو.. ملخص ونتيجة أهداف مباراة أرسنال وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
28 يناير، 2017 9:25 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وولفر هامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
28 يناير، 2017 4:45 م
روني على أبواب الدوري الصيني بأغلى راتب في التاريخ
28 يناير، 2017 12:38 م
ميسي: لا أرى نفسي كمدرب وهذه أصعب اللحظات في حياتي الكروية
27 يناير، 2017 10:56 م
ميسي يعلن موعد اعتزاله كرة القدم
27 يناير، 2017 10:34 م
قرعة كأس أسبانيا.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد
27 يناير، 2017 2:30 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد
26 يناير، 2017 11:59 م
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النني مهدد بالغياب عن مواجهة مصر والمغرب
29 يناير، 2017 12:50 م
التعليقات
على النني مهدد بالغياب عن مواجهة مصر والمغرب مغلقة
التشكيل المتوقع لمصر أمام المغرب
29 يناير، 2017 10:05 ص
أبو ريدة يوجه رسالة قوية للاعبي مصر قبل لقاء المغرب
28 يناير، 2017 11:06 م
كوبر يكشف موقف عبد الشافي من مباراة مصر والمغرب
28 يناير، 2017 7:29 م
كوبر يصب غضبه على فرانس فوتبول بسبب النني
28 يناير، 2017 7:18 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وسوريا في كأس العالم العسكرية
28 يناير، 2017 5:10 م
الحضري يرد على كاسياس: حبيبي يا عم الناس
28 يناير، 2017 9:55 ص
عبد الشافي جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للفراعنة أمام المغرب
27 يناير، 2017 7:39 م
المغرب في أزمة قبل مواجهة مصر
27 يناير، 2017 1:58 م
حكم جابوني لإدارة مباراة مصر والمغرب
27 يناير، 2017 11:39 ص
صحيفة إنجليزية تضع حجازي ضمن 7 لاعبين هم الأقرب للبريميرليج
27 يناير، 2017 10:23 ص
تاريخ مواجهات مصر والمغرب.. عقدة مغربية للفراعنة منذ 31 عام
26 يناير، 2017 11:41 م
تضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافي بمباراة المغرب
26 يناير، 2017 10:53 م
كوبر يصب غضبه على لاعبي المنتخب
26 يناير، 2017 8:08 م
بث مباشر لتدريبات المنتخب في الجابون
26 يناير، 2017 7:44 م
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