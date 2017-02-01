اخبار الاهلى

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البدري: الثقة مفتاح منتخب مصر للتأهل لنهائي بطولة أفريقيا
الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
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مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 9:13 م
التعليقات
على مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو مغلقة
مروان محسن يؤازر الفراعنة أمام بوركينا فاسو حرص مروان محسن مهاجم منتخب مصر على مساندة ...
أزمة في الأهلي بسبب تأشيرات معلول والشعلالي
1 فبراير، 2017 6:20 م
الأهلي يواجه زيلينا السلوفاكي ودياً الجمعة بالإمارات
1 فبراير، 2017 2:53 م
البدري يواصل دعم مروان محسن في محنة الصليبي
1 فبراير، 2017 2:06 م
البدري: الثقة مفتاح منتخب مصر للتأهل لنهائي بطولة أفريقيا
1 فبراير، 2017 1:36 م
طبيب الأهلي: وليد سليمان سليم ويشارك في مران اليوم
1 فبراير، 2017 1:25 م
سيد عبد الحفيظ: أحمد حمودي يلتحق بالأهلي في الإمارات خلال يومين
1 فبراير، 2017 1:08 م
الإصابة تبعد أحمد حسن كوكا عن مباراة بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 12:44 م
تحذير أرجنتيني لكهربا وطارق حامد من الإنذار الثاني أمام بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 11:55 ص
في بيان رسمي..أولتراس أهلاوي يتراجع عن الحضور للتتش
1 فبراير، 2017 10:53 ص
الأهلي يتحول لسكنة عسكرية بسبب الأولتراس
1 فبراير، 2017 10:46 ص
المنتخب يرفض طلب الأهلي بعودة مروان محسن من الجابون
1 فبراير، 2017 10:35 ص
تأجيل السوبر مطلب لاعبي الأهلي والزمالك
1 فبراير، 2017 10:26 ص
صورة..أبو تريكة يخلد ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد
1 فبراير، 2017 12:15 ص
مفاجأة..عمرو جمال وقع لتونديلا البرتغالي وإصابة مروان أوقفت الصفقة
31 يناير، 2017 10:29 م
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الشناوي: حزين لغيابي عن أمم أفريقيا وأسعى للتواجد في السوبر
1 فبراير، 2017 8:25 م
التعليقات
على الشناوي: حزين لغيابي عن أمم أفريقيا وأسعى للتواجد في السوبر مغلقة
الشناوي: حزين لابتعادي عن المنتخب أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ...
لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة الزمالك والأوليمبي في الكأس
1 فبراير، 2017 7:37 م
باولو ينهي الجدل مع دونجا ويستقر على رقمه مع الزمالك
1 فبراير، 2017 5:23 م
مدافع بوركينا فاسو يتحدى مصر
1 فبراير، 2017 4:52 م
دونجا يتنازل عن رقمه في الزمالك لحسام باولو.. ولكن بشرط
1 فبراير، 2017 4:29 م
ثلاثي الزمالك يغيب عن السوبر أمام الأهلي
1 فبراير، 2017 12:28 م
اخبار الزمالك اليوم.. الشناوي يكشف موقفه من المشاركة أمام الأهلي في السوبر
31 يناير، 2017 5:44 م
إصابة إبراهيم صلاح في مران المنتخب
30 يناير، 2017 9:27 م
الزمالك ينهي أزمة باولو الأفريقية
30 يناير، 2017 3:59 م
فيديو.. مرتضى منصور: سعر كهربا وصل 60 مليون يورو
30 يناير، 2017 11:30 ص
بالصور..معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف رسمياً
29 يناير، 2017 9:08 م
الزمالك يقرر منح معروف يوسف مستحقاته المتأخرة
29 يناير، 2017 12:58 م
مدرب الزمالك السابق يسخر من مرتضى منصور
29 يناير، 2017 12:34 م
الزمالك يعلن تفاصيل تجديد التعاقد مع معروف يوسف
28 يناير، 2017 10:00 م
الزمالك يبدأ أولى الخطوات لحل أزمة باولو
28 يناير، 2017 9:46 م
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تعرف على تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
1 فبراير، 2017 9:04 م
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على تعرف على تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد مغلقة
ثلاثي الرعب يقود هجوم برشلونة أمام اتلتيكو مدريد أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة ...
ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة ليفربول وتشيلسي
31 يناير، 2017 11:50 م
لقطات لم تراها من قبل في مباراة أرسنال وواتفورد
31 يناير، 2017 11:44 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وواتفورد
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التشكيل الرسمي لمعركة ليفربول وتشيلسي
31 يناير، 2017 9:34 م
ماذا قال زيدان عقب فوز ريال مدريد على سوسيداد بثلاثية؟
30 يناير، 2017 11:09 ص
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
29 يناير، 2017 11:55 م
التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام ريال سوسيداد
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29 يناير، 2017 7:50 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ساسولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سامبدوريا وروما في الدوري الإيطالي
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مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 9:13 م
التعليقات
على مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو مغلقة
مروان محسن يؤازر الفراعنة أمام بوركينا فاسو حرص مروان محسن مهاجم منتخب مصر على مساندة ...
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صعوبة لحاق عبد الشافي بمواجهة بوركينا فاسو
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كوبر يطيح بـ4 نجوم من المنتخب بعد بطولة أفريقيا
31 يناير، 2017 12:03 ص
أنباء.. بي إن سبورت تذيع نهائي أفريقيا على القنوات المفتوحة حال تأهل مصر
30 يناير، 2017 11:15 م
رسمياً..النني وعبد الشافي يغيبان عن جميع مباريات بطولة أفريقيا
30 يناير، 2017 11:00 م
فايز: أزمة كوبر ورمضان انتهت
30 يناير، 2017 3:29 م
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1 فبراير، 2017 7:00 م
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1 فبراير، 2017 6:20 م
تشكيل منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 5:54 م
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1 فبراير، 2017 5:23 م
مدافع بوركينا فاسو يتحدى مصر
1 فبراير، 2017 4:52 م
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