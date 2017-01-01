اخبار الاهلى

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أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016
صورة.الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر
مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية
الأهلي يستعد للسوبر بمعسكرين في السعودية والإمارات
البدري يحذر الأهلي من سينار مروان محسن في صفقة المهاجم الأفريقي
الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
40
أيام
08
hrs
51
mins
21
secs
أقرا أيضاً
أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016
صورة.الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر
مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية
الأهلي يستعد للسوبر بمعسكرين في السعودية والإمارات
البدري يحذر الأهلي من سينار مروان محسن في صفقة المهاجم الأفريقي
بالفيديو
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أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016
1 يناير، 2017 12:12 ص
التعليقات
على أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016 مغلقة
أحمد فتي ومؤمن زكريا يجنيان ثمار التألق مع الأهلي في 2016 جنى الثنائي أحمد فتحي ...
صورة.الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر
31 ديسمبر، 2016 11:42 م
مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية
31 ديسمبر، 2016 11:27 م
الأهلي يستعد للسوبر بمعسكرين في السعودية والإمارات
31 ديسمبر، 2016 11:08 م
البدري يحذر الأهلي من سينار مروان محسن في صفقة المهاجم الأفريقي
31 ديسمبر، 2016 10:25 م
حسام البدري يوجه مفاجأة كبيرة للاعب الأهلي
31 ديسمبر، 2016 12:00 ص
حسام البدري يكشف الستار عن المهاجم الجديد للأهلي
30 ديسمبر، 2016 11:32 م
البدري يكشف عن رسالته المستمرة للاعبي الأهلي منذ توليه المهمة
30 ديسمبر، 2016 11:14 م
تفاصيل الجلسة التحذيرية بين حسام البدري وعلي معلول
30 ديسمبر، 2016 8:17 م
البدري يتجه إلى كندا
30 ديسمبر، 2016 4:07 م
سعد سمير يعلق على “قفا” باسم مرسي
30 ديسمبر، 2016 3:38 م
الأهلي يعلن عن قائمته الأفريقية كاملة
30 ديسمبر، 2016 3:26 م
البدري يعلن موقفه النهائي من الاستغناء عن ثلاثي الأهلي
30 ديسمبر، 2016 3:12 م
صورة.. ماذا قال إيفونا عن فوز الأهلي على الزمالك؟
30 ديسمبر، 2016 3:04 م
مباراة ودية قوية للأهلي في يناير القادم
30 ديسمبر، 2016 2:19 م
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فيديو .. محمود كهربا يبهر أتلتيكو مدريد وسيميوني في دقيقتين
30 ديسمبر، 2016 9:07 م
التعليقات
على فيديو .. محمود كهربا يبهر أتلتيكو مدريد وسيميوني في دقيقتين مغلقة
كهربا يتألق أمام أتلتيكو مدريد أبهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب المنتخب الوطني فريق أتلتيكو ...
بالفيديو.. مشجع زملكاوي يصاب بهسيريا في لقاء القمة
30 ديسمبر، 2016 5:45 م
أزمة قوية بين شيكابالا وحلمي.. مشادة ورفض وقسم بعدم اللعب!
30 ديسمبر، 2016 5:17 م
الزمالك يكشف عن صدمة تسبب فيها حلمي أمام الأهلي
30 ديسمبر، 2016 2:41 م
صدمة الأهلي تقرب مدرب الزمالك من الرحيل!
30 ديسمبر، 2016 2:27 م
هاني شاكر: مشكلة الزمالك ليست في المدربين وهذا هو الحل لإنقاذ الفريق
30 ديسمبر، 2016 10:41 ص
نبيه يوضح السبب وراء ضم حمادة طلبة لصفوف منتخب مصر في هذا التوقيت
30 ديسمبر، 2016 10:29 ص
المنتخب يوضح السبب وراء استبعاد باسم مرسي من قائمة الفراعنة لأمم أفريقيا 2017
30 ديسمبر، 2016 10:07 ص
جماهير الأهلي تتسبب في إقالة مدير أمن الزمالك!
29 ديسمبر، 2016 10:54 م
تعليق كوميدي من عمرو أديب على خسارة الزمالك من الأهلي
29 ديسمبر، 2016 10:09 م
مرتضى منصور لمحمد حلمي: لو منفذتش كلامي أتفضل أمشي!
29 ديسمبر، 2016 9:21 م
تدخل جديد من مرتضى منصور في تشكيل الزمالك
29 ديسمبر، 2016 8:05 م
رسالة من ميدو لمرتضى منصور قبل مواجهة الاهلي
29 ديسمبر، 2016 7:14 م
تعرف على تشكيل الزمالك أمام الأهلي
29 ديسمبر، 2016 5:59 م
صفعة قوية للزمالك قبل القمة
29 ديسمبر، 2016 4:00 م
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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
31 ديسمبر، 2016 10:12 م
التعليقات
على ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مغلقة
ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً على حساب ...
رونالدو يكشف سر وقفته المميزة عند الكرات الثابتة
30 ديسمبر، 2016 10:56 م
بث مباشر حلقة عمرو اديب مع كريستيانو رونالدو
30 ديسمبر، 2016 9:42 م
ميلان ينهي أحلام ريال مدريد في بوفون الجديد
29 ديسمبر، 2016 11:05 ص
رسمياً..تيفيز ينتقل لشنجهاي الصيني بصفقة مدوية
29 ديسمبر، 2016 10:17 ص
ملخص لمسات رمضان صبحي أمام ليفربول
27 ديسمبر، 2016 9:47 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وستوك سيتي
27 ديسمبر، 2016 9:32 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي
26 ديسمبر، 2016 9:03 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند
26 ديسمبر، 2016 7:39 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وبورنموث
26 ديسمبر، 2016 7:29 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وويست بروميتش
26 ديسمبر، 2016 7:19 م
أخبار برشلونة.. إنريكي يجد ضالته في الجبهة اليمنى للبرسا
24 ديسمبر، 2016 3:52 م
أخبار ريال مدريد.. الريال يرغب في خطف نجم الجزائر
24 ديسمبر، 2016 1:41 م
مدرب ميلان يعلق عقب تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي
23 ديسمبر، 2016 10:45 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي
23 ديسمبر، 2016 9:21 م
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مفاجآت بالجملة في قائمة الـ27 لاعباً لمنتخب مصر
29 ديسمبر، 2016 10:33 م
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على مفاجآت بالجملة في قائمة الـ27 لاعباً لمنتخب مصر مغلقة
كوير يعلن قائمة مصر استعداداً لأمم أفريقيا أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ...
ميدو يكشف عن رأيه حول الأحق بحماية عرين الفراعنة في أمم أفريقيا 2017
29 ديسمبر، 2016 1:30 م
أول تعليق من محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي
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رسمياً.التشيكي «ستراكا» مدرباً للإسماعيلي
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مهاجم إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك
27 ديسمبر، 2016 11:44 م
رسمياً..محمد صلاح أفضل لاعب عربي في 2016
27 ديسمبر، 2016 10:01 م
مكتشف حارس الزمالك يوضح الأحق بحماية عرين الفراعنة في أمم أفريقيا 2017
25 ديسمبر، 2016 2:38 م
بالفيديو.. بطلة مصارعة المحترفين تعلن دعمها لمصر في أمم أفريقيا
25 ديسمبر، 2016 12:59 م
رسمياً.. هداف الدوري ينتقل للشباب الإماراتي بمبلغ خيالي
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الفيفا يعلن عن تصنيف منتخب مصر الجديد
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المعلم حسن شحاتة يقترب من تدريب هذا النادي
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خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزير
omar
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أحمد سمير يكتب : هل قراءة المنافس وحدها تجلب الفوز ؟
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أمير نبيل يكتب : دوري الفول.. وهجرة العقول
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خالد الإتربي يكتب : حقيقة مرتضى منصور
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20 نوفمبر، 2016 3:01 م
هل يتكرر الفوز على مصر بنتيجة 6-1؟ جيان يرد
علي نبوي
12 نوفمبر، 2016 1:53 م
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أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016
1 يناير، 2017 12:12 ص
صورة.الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر
31 ديسمبر، 2016 11:42 م
مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية
31 ديسمبر، 2016 11:27 م
الأهلي يستعد للسوبر بمعسكرين في السعودية والإمارات
31 ديسمبر، 2016 11:08 م
البدري يحذر الأهلي من سينار مروان محسن في صفقة المهاجم الأفريقي
31 ديسمبر، 2016 10:25 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
31 ديسمبر، 2016 10:12 م
حسام البدري يوجه مفاجأة كبيرة للاعب الأهلي
31 ديسمبر، 2016 12:00 ص
خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزير
30 ديسمبر، 2016 11:44 م
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