أخبار
الاهلي
لكل جماهير النادي الاهلي
اخبار الاهلى
كورة مصرية
اخبار الزمالك
الدورى المصرى
منتخب مصر
كورة عالمية
الدوري الإنجليزي الممتاز
كورة عربية
الدوري السعودي
الدوري الإماراتي
الدوري القطري
المحترفين
بالفيديو
بث مباشر
وكيل رمضان صبحي ينفي رحيله لأندرلخت البلجيكي في الشتاء
جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016
جوائز الفيفا..الماليزي «موهيت» يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2016
جوائز الفيفا..رانييري أفضل مدرب في العالم في 2016
جوائز الفيفا..جماهير ليفربول وبورسيا دورتموند الأفضل في 2016
الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
31
أيام
20
hrs
47
mins
13
secs
أقرا أيضاً
وكيل رمضان صبحي ينفي رحيله لأندرلخت البلجيكي في الشتاء
جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016
جوائز الفيفا..الماليزي «موهيت» يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2016
جوائز الفيفا..رانييري أفضل مدرب في العالم في 2016
جوائز الفيفا..جماهير ليفربول وبورسيا دورتموند الأفضل في 2016
بالفيديو
بالفيديو
المزيد >>
فيديو.. رئيس المقاصة: اقتربنا من ضم أنطوي ولا توجد صفقة تبادلية مع الأهلي
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أودينيزي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي
اخبار الاهلى
اخبار الزمالك
كورة عالمية
كورة مصرية
أموال صفقة بيع رمضان صبحي في خطر بسبب شركة مسك السعودية
9 يناير، 2017 9:27 م
التعليقات
على أموال صفقة بيع رمضان صبحي في خطر بسبب شركة مسك السعودية مغلقة
مسك السعودية تصفع إدارة الأهلي وجهت شركة مسك السعودية الراعي السابق لقناة النادي لطمة قوية ...
وكيل رمضان صبحي ينفي رحيله لأندرلخت البلجيكي في الشتاء
9 يناير، 2017 9:04 م
عرض رسمي من الأهلي لضم الأنجولي «بابل» بمليون دولار
9 يناير، 2017 7:07 م
إصابة صبري رحيل
9 يناير، 2017 5:30 م
حسام غالي: سأعتزل الموسم القادم
9 يناير، 2017 4:52 م
غالي: انضمامي للمنتخب لا يشتغني حالياً.. ولن أعتذر لكوبر
9 يناير، 2017 4:41 م
متعب يحصل على راحة من مران الأهلي
9 يناير، 2017 4:12 م
رئيس سموحة يهاجم الأهلي
9 يناير، 2017 3:04 م
أوباما ينفي انضمامه للأهلي عقب نهاية عقده مع وادي دجلة
9 يناير، 2017 1:45 م
أيوب يُشيد بأداء لاعبي الأهلي في ودية تونس
9 يناير، 2017 1:28 م
زاهر: فوز الأهلي بجائز الأفضل ترجمة للمجهود الكبير المبذول من قبل الجميع
9 يناير، 2017 12:40 م
فيديو.. رئيس المقاصة: اقتربنا من ضم أنطوي ولا توجد صفقة تبادلية مع الأهلي
9 يناير، 2017 11:18 ص
أجاي وأنطوي يغيبان عن مران الأهلي الصباحي
9 يناير، 2017 11:04 ص
متعب يغيب عن مران الأهلي
9 يناير، 2017 10:30 ص
البدري يرفض رحيل حمدي زكي إلى إنبي
9 يناير، 2017 10:02 ص
أعرض المزيد اخبار الاهلى
سموحة يطلب 15 مليون جنية لبيع باولو للزمالك
9 يناير، 2017 3:40 م
التعليقات
على سموحة يطلب 15 مليون جنية لبيع باولو للزمالك مغلقة
سموحة: باولو هداف تاريخي أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على طلبه ...
عرض عراقي لإسلام جمال
9 يناير، 2017 3:09 م
باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم في مصر ولم أنضم للمنتخب
9 يناير، 2017 11:39 ص
محمد إبراهيم يرحل عن معسكر المنتخب للانضمام للزمالك من أجل السوبر
8 يناير، 2017 11:56 م
الوايت نايتس يقتحم استاد القاهرة ويطالب بإعدام مرتضى منصور
8 يناير، 2017 8:20 م
محمد حلمي ينفذ تعليمات رئيس الزمالك ويبعد إسلام جمال عن التدريبات
8 يناير، 2017 1:25 م
حلمي يمنع لاعب الزمالك من المران
8 يناير، 2017 12:38 م
ماذا قال العميد أحمد حسن بعد تقديمه بلاغ ضد مرتضى منصور ؟
8 يناير، 2017 12:03 ص
الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته في ميركاتو الشتاء
7 يناير، 2017 3:27 م
صحيفة إيطالية تحمل بشرى سارة للاعب الزمالك
7 يناير، 2017 11:17 ص
محمد حلمي يكشف عن اللاعب الذي حاول التعاقد معه قبل أن ينضم للأهلي
6 يناير، 2017 8:57 م
مدرب الزمالك يكشف عن حقيقة غضبه من البدري في مباراة القمة
6 يناير، 2017 8:09 م
الزمالك ينتصر على أهلي جدة.. ومرتضى يعلق: ” ده حق الغلابة!”
6 يناير، 2017 5:47 م
نكشف أسباب فشل انتقال مصطفى فتحي لتورينو
6 يناير، 2017 4:47 م
استياء لاعب الزمالك من إدارة ناديه
6 يناير، 2017 4:11 م
أعرض المزيد اخبار الزمالك
جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016
9 يناير، 2017 8:54 م
التعليقات
على جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016 مغلقة
الفيفا يعلن عن أفضل لاعب في العالم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن جائزة ...
جوائز الفيفا..الماليزي «موهيت» يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2016
9 يناير، 2017 8:50 م
جوائز الفيفا..رانييري أفضل مدرب في العالم في 2016
9 يناير، 2017 8:35 م
جوائز الفيفا..جماهير ليفربول وبورسيا دورتموند الأفضل في 2016
9 يناير، 2017 8:26 م
الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لفريق العام في 2016
9 يناير، 2017 8:17 م
بث مباشر..حفل توزيع جوائز الفيفا اليوم الأثنين 9 – 1 – 2017
9 يناير، 2017 8:10 م
إنريكي: كنا نستحق الفوز أمام فياريال والليجا لم تنتهي بعد
9 يناير، 2017 12:18 م
ملخص أهداف ونتيجة ومشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا
8 يناير، 2017 11:48 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فياريال وبرشلونة
8 يناير، 2017 11:43 م
التشكيل الرسمي ليوفنتوس أمام بولونيا
8 يناير، 2017 9:16 م
«MSN» يقود برشلونة أمام فياريال
8 يناير، 2017 8:55 م
دزيكو يقود هجوم روما أمام جنوى
8 يناير، 2017 3:08 م
بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الأسباني والقناة الناقلة HD
8 يناير، 2017 10:16 ص
بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيتربوروه في كأس إنجلترا والقناة الناقلة HD
8 يناير، 2017 10:16 ص
بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة HD
8 يناير، 2017 10:15 ص
أعرض المزيد كورة عالمية
عرض إماراتي ينافس الزمالك على هداف سموحة
9 يناير، 2017 7:29 م
التعليقات
على عرض إماراتي ينافس الزمالك على هداف سموحة مغلقة
عرض خليجي مغري لضم مهاجم سموحة تلقى نادي سموحة عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري ...
اتحاد الكرة يبلغ أندية الدوري بقرار الاستبدال
9 يناير، 2017 6:56 م
صورة.. السيسي يستقبل محمد صلاح
9 يناير، 2017 6:26 م
حازم إمام: معترض على قرار الاستبدال
9 يناير، 2017 4:05 م
كوبر: لم استقر على حارس المنتخب في بطولة أفريقيا
8 يناير، 2017 9:32 م
أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية تونس وجاهزون لبطولة أفريقيا
8 يناير، 2017 8:44 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وتونس
8 يناير، 2017 8:08 م
بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة مصر وتونس الودية والقناة الناقلة HD
8 يناير، 2017 10:15 ص
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس
8 يناير، 2017 12:02 ص
صور.. المنتخب يواصل تدريباته استعداداً لودية تونس
6 يناير، 2017 9:06 م
4 أسباب تزيد من صعوبة لقاء مصر وغانا بكأس الأمم
6 يناير، 2017 6:37 م
عقبات بالجملة في طريق مصر بكأس أمم أفريقيا
6 يناير، 2017 6:09 م
الكاف يهدد مصر بالطرد من بطولة أفريقيا في هذه الحالة
5 يناير، 2017 11:51 م
هال سيتي يحسم مصير كوبر مع مصر
5 يناير، 2017 6:09 م
بالصور.. أحمد حسن يوقف بروتوكول تعاون لكافحة فيروس سي
5 يناير، 2017 4:41 م
أعرض المزيد كورة مصرية
مقالات كبار الكتاب
خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزير
omar
30 ديسمبر، 2016 11:44 م
أحمد سمير يكتب : هل قراءة المنافس وحدها تجلب الفوز ؟
وليد موافى
28 ديسمبر، 2016 4:30 م
أمير نبيل يكتب : دوري الفول.. وهجرة العقول
media online
6 ديسمبر، 2016 11:21 ص
خالد الإتربي يكتب : حقيقة مرتضى منصور
احمد عبد الله
20 نوفمبر، 2016 3:01 م
هل يتكرر الفوز على مصر بنتيجة 6-1؟ جيان يرد
علي نبوي
12 نوفمبر، 2016 1:53 م
اخر المقالات
أموال صفقة بيع رمضان صبحي في خطر بسبب شركة مسك السعودية
9 يناير، 2017 9:27 م
وكيل رمضان صبحي ينفي رحيله لأندرلخت البلجيكي في الشتاء
9 يناير، 2017 9:04 م
جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016
9 يناير، 2017 8:54 م
جوائز الفيفا..الماليزي «موهيت» يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2016
9 يناير، 2017 8:50 م
جوائز الفيفا..رانييري أفضل مدرب في العالم في 2016
9 يناير، 2017 8:35 م
جوائز الفيفا..جماهير ليفربول وبورسيا دورتموند الأفضل في 2016
9 يناير، 2017 8:26 م
الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لفريق العام في 2016
9 يناير، 2017 8:17 م
بث مباشر..حفل توزيع جوائز الفيفا اليوم الأثنين 9 – 1 – 2017
9 يناير، 2017 8:10 م
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع .akhbaralahly.com