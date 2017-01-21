اخبار الاهلى

أول تصريح من عبد الله السعيد بعد هدفه القاتل في أوغندا ببطولة أمم إفريقيا
21 يناير، 2017 11:18 مالتعليقات على أول تصريح من عبد الله السعيد بعد هدفه القاتل في أوغندا ببطولة أمم إفريقيا مغلقة
ماذا قال عبد الله السعيد بعد هدفه في أوغندا أعرب عبد الله السعيد لاعب الفريق ...
الأهلي يؤجل تقديم عمرو بركات إلى الغد
21 يناير، 2017 2:59 م
الأهلي يستعيد رباعي منتخب الشباب في ودية بلدية الإسماعيلية
21 يناير، 2017 2:38 م
جلسة علاجية للسولية على هامش مران الأهلي
21 يناير، 2017 2:24 م
55 فرداً في بعثة إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوير
21 يناير، 2017 2:17 م
وليد سليمان ينتظم في تدريب الأهلي.. ومران منفرد لهاني
21 يناير، 2017 1:46 م
عمرو بركات يخضع للكشف الطبي بالأهلي
21 يناير، 2017 12:56 م
مشاهدة بث مباشر مباراة ستوك سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 21-1-2017
21 يناير، 2017 11:20 ص
مرتضى منصور يعلق على أزمة أبو تريكة
21 يناير، 2017 11:01 ص
صورة.. محمد حمدي زكي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الانتقال لإنبي
20 يناير، 2017 10:34 م
إكرامي يشارك في التدريبات الجماعية للفراعنة قبل مواجهة أوغندا
20 يناير، 2017 10:08 م
رسميا.. عمرو بركات يوقع على عقود انضمامه للأهلي
20 يناير، 2017 9:36 م
الوحدة السعودي يخطط لخطف حمودي من الأهلي
20 يناير، 2017 9:26 م
الزمالك يقترب من إعادة خالد قمر
21 يناير، 2017 7:31 مالتعليقات على الزمالك يقترب من إعادة خالد قمر مغلقة
قمر على أعتاب العودة للزمالك افترب نادي الزمالك من إعادة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ...
رسميا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع باسم مرسي
21 يناير، 2017 5:59 م
ثلاثي الزمالك ينضم لمعسكر 6 أكتوبر
21 يناير، 2017 2:49 م
الزمالك يواجه الإعلاميين في الودية الأولى بمعسكر أكتوبر
21 يناير، 2017 2:03 م
أزمة في الزمالك بعد شكوى جديدة ضده في الفيفا
21 يناير، 2017 12:31 م
باسم مرسي يعلن تجديد التعاقد مع الزمالك
21 يناير، 2017 10:35 ص
الأهلي ينفي دخوله في أي مفاوضات مع لاعب الزمالك
20 يناير، 2017 6:49 م
الزمالك يرفض رحيل مصطفى فتحي للدوري الإيطالي رسميًا
20 يناير، 2017 5:25 م
نادي إيطالي يحل أزمة مصطفى فتحي
20 يناير، 2017 11:32 ص
فيديو.. أحمد حسن يفتح النار على مرتضى منصور ويصفه بزوجة الأسد
19 يناير، 2017 11:04 م
صور..باسم مرسي يجدد للزمالك 3 مواسم رسمياً
19 يناير، 2017 11:02 ص
بالفيديو..الشناوي يكشف سبب إصابته أمام مالي
18 يناير، 2017 9:25 م
600 ألف دولار تبعد الزمالك عن الفلسطيني “سالوم”
18 يناير، 2017 7:26 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
21 يناير، 2017 9:36 مالتعليقات على ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي مغلقة
تعادل إيجابي مثير يحسم قمة مانشستر سيتي وتوتنهام حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة المثيرة ...
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي
21 يناير، 2017 4:27 م
زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مالاجا
21 يناير، 2017 4:12 م
مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 21-1-2017
21 يناير، 2017 11:24 ص
مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وملجا في الدوري الأسباني 21-1-2017
21 يناير، 2017 11:14 ص
زيدان يعلن قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة مالاجا
20 يناير، 2017 7:46 م
زيدان: مواجهة مالاجا صعبة ونتطلع للعودة مجدداً لسكة الانتصارات
20 يناير، 2017 7:34 م
مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 20-1-2017
20 يناير، 2017 10:10 ص
ملخص ونتيجة مشاهدة وأهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا
19 يناير، 2017 11:58 م
مشاهدة بث مباشر روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 19-1-2017
19 يناير، 2017 10:39 ص
مشاهدة بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 19-1-2017
19 يناير، 2017 10:16 ص
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
19 يناير، 2017 12:06 ص
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الكاميرون وغينيا بيساو
18 يناير، 2017 10:51 م
بالفيديو..هدف مارادوني لنجم غينيا بيساو في مرمى الكاميرون
18 يناير، 2017 10:15 م
التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام سيلتا فيجو
18 يناير، 2017 9:55 م
صورة.. أبو تريكة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على أوغندا
21 يناير، 2017 11:12 مالتعليقات على صورة.. أبو تريكة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على أوغندا مغلقة
أبو تريكة: مبروك لمصر فوز سعيد قدم نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة التهنئة ...
مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وأوغندا في كأس أمم أفريقيا 21-1-2017
21 يناير، 2017 11:06 ص
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا
21 يناير، 2017 10:27 ص
فضيحة أفريقية.. الكاف يقرر إحماء مصر في غرف الملابس!
20 يناير، 2017 1:55 م
كوبر يصدر فرماناً ضد أحمد ناجي
20 يناير، 2017 10:59 ص
حارس أوغندا: الحضري أسطورة تلهمني
20 يناير، 2017 10:55 ص
فيديو.. رد أحمد ناجي على اتهامه بإصابة حارسي منتخب مصر في الجابون
19 يناير، 2017 9:37 م
طبيب المنتخب يكشف موقف عمر جابر من مباراة أوغندا
19 يناير، 2017 8:58 م
فيديو.. رباعية مصرية في شباك كندا بكأس العالم العسكري
19 يناير، 2017 5:57 م
بالفيديو.. الشيخ يسجل للمنتخب العسكري ويحتفل على طريقة أبو تريكة
19 يناير، 2017 5:00 م
حكم سنغالي لإدارة مباراة مصر وأوغندا
19 يناير، 2017 4:19 م
صورة..حادث مروع لنجم الزمالك السابق
18 يناير، 2017 9:42 م
مدرب المنتخب يكشف حقيقة تدريب اللاعبين على حراسة المرمى
18 يناير، 2017 8:53 م
مقالات كبار الكتاب
-
خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزيرomar 30 ديسمبر، 2016 11:44 م
-
أحمد سمير يكتب : هل قراءة المنافس وحدها تجلب الفوز ؟وليد موافى 28 ديسمبر، 2016 4:30 م
-
أمير نبيل يكتب : دوري الفول.. وهجرة العقولmedia online 6 ديسمبر، 2016 11:21 ص
-
خالد الإتربي يكتب : حقيقة مرتضى منصوراحمد عبد الله 20 نوفمبر، 2016 3:01 م
-
هل يتكرر الفوز على مصر بنتيجة 6-1؟ جيان يردعلي نبوي 12 نوفمبر، 2016 1:53 م
اخر المقالات
-
كوبر بعد الفوز أمام أوغندا: مباراة غانا صعبة والمجموعة معقدة21 يناير، 2017 11:40 م
-
أول تصريح من عبد الله السعيد بعد هدفه القاتل في أوغندا ببطولة أمم إفريقيا21 يناير، 2017 11:18 م
-
صورة.. أبو تريكة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على أوغندا21 يناير، 2017 11:12 م
-
فيديو.. هدف عبد الله السعيد القاتل في شباك أوغندا في امم افريقيا21 يناير، 2017 11:07 م
-
-
فيديو.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة مصر وأوغندا في بطولة أمم أفريقيا21 يناير، 2017 9:47 م
-
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي21 يناير، 2017 9:36 م
-
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ناتت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي21 يناير، 2017 8:21 م
-
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غانا ومالي في بطولة أمم أفريقيا21 يناير، 2017 7:45 م
-
الزمالك يقترب من إعادة خالد قمر21 يناير، 2017 7:31 م
-
-
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد ومالاجا في الدوري الإسباني21 يناير، 2017 7:15 م