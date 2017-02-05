اخبار الاهلى

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الحضري يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي
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الجمعة 2017/02/10
كاس السوبر المصري
الاهلى VS الزمالك
04
أيام
19
hrs
04
mins
22
secs
أقرا أيضاً
الحضري يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي
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الحضري يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي
5 فبراير، 2017 11:55 م
التعليقات
على الحضري يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي مغلقة
أول تعليق من الرئيس «السيسي» على خسارة مصر لبطولة أمم أفريقيا
5 فبراير، 2017 11:36 م
بالفيديو..عمرو أديب يعلق على هزيمة المنتخب في نهائي بطولة أفريقيا
5 فبراير، 2017 11:29 م
صورة..أبو تريكة يشيد بلاعبي مصر رغم خسارة اللقب الأفريقي
5 فبراير، 2017 11:22 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر والكاميرون
5 فبراير، 2017 10:54 م
بالفيديو..الكاميرون تحرز هدف التعادل في مرمى مصر
5 فبراير، 2017 10:23 م
ملخص الشوط الأول لمباراة مصر والكاميرون
5 فبراير، 2017 10:01 م
بالفيديو..النني يحرز الهدف الأول لمصر في الكاميرون
5 فبراير، 2017 9:26 م
بالفيديو..عبد الله السعيد يهدر الهدف الأول لمنتخب مصر أمام الكاميرون
5 فبراير، 2017 9:08 م
السيسي يتصل تليفونياً بلاعبي المنتخب لدعمهم أمام الكاميرون
5 فبراير، 2017 8:41 م
ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا؟
5 فبراير، 2017 3:13 م
حسين السيد: السوبر صعب.. واستعد له كأنني أساسياً
5 فبراير، 2017 12:13 م
البدري يعدل نظام تدريبات الأهلي استعداداً للزمالك
5 فبراير، 2017 11:49 ص
الأهلي يبدأ أولى خطوات علاج مروان محسن من الصليبي
5 فبراير، 2017 11:43 ص
الأهلي يعلن جاهزية محمد نجيب لمواجهة الزمالك
5 فبراير، 2017 11:37 ص
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حسني فتحي يخضع لجراحة في الركبة
5 فبراير، 2017 1:13 م
التعليقات
على حسني فتحي يخضع لجراحة في الركبة مغلقة
جنش حارساً للزمالك في مباراة السوبر
5 فبراير، 2017 1:12 م
بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر
4 فبراير، 2017 2:20 م
بعثة الزمالك تطير للإمارات
4 فبراير، 2017 10:46 ص
الزمالك يحل أزمة لاعبيه قبل لقاء الأهلي
4 فبراير، 2017 10:27 ص
باسم مرسي لمنتقديه: تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ وأتابع مباريات المنتخب في أمم أفريقيا
3 فبراير، 2017 10:48 م
مرتضى منصور غاضب من محمد حلمي بعد استبعاد شيكابالا من قائمة مباراة السوبر
3 فبراير، 2017 10:17 م
صورة.. شيكابالا يرد على استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر
3 فبراير، 2017 8:15 م
مرتضى منصور: سأحاول ضم الحضري للزمالك
3 فبراير، 2017 10:58 ص
باسم مرسي مهدد بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
3 فبراير، 2017 10:46 ص
الزمالك يتوصل لحل أزمة تأشيراته قبل السوبر
3 فبراير، 2017 10:37 ص
ثلاثي الأهلي ينتظمون في تدريبات الفريق بالإمارات اليوم
2 فبراير، 2017 6:34 م
فرحة في الأهلي على هامش تدريبات الفريق استعدادًا للزمالك
2 فبراير، 2017 6:05 م
أخبار الزمالك اليوم.. أيمن حفني يوضح موقفه من مباراة الأهلي
2 فبراير، 2017 5:04 م
الزمالك يحل أزمة ناصف قبل مواجهة الأهلي
2 فبراير، 2017 1:07 م
أعرض المزيد اخبار الزمالك
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
5 فبراير، 2017 11:44 م
التعليقات
على ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مغلقة
التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس وإنتر ميلان
5 فبراير، 2017 9:35 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
5 فبراير، 2017 7:54 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي
5 فبراير، 2017 5:28 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي
5 فبراير، 2017 3:35 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غانا وبوركينا فاسو
4 فبراير، 2017 11:00 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
4 فبراير، 2017 7:30 م
ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هال سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
4 فبراير، 2017 6:45 م
رسميا.. تأجيل مباراة سيلتافيجو وريال مدريد في الليجا لسوء الطقس
4 فبراير، 2017 6:12 م
التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام أتليتك بيلباو
4 فبراير، 2017 4:27 م
ملخص نتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
4 فبراير، 2017 4:15 م
ماذا قال زيدان عن مواجهة سيلتافيجو غدا في الليجا؟
4 فبراير، 2017 3:18 م
تعرف على تشكيل قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
4 فبراير، 2017 1:37 م
كونتي: مواجهة أرسنال صعبة وعلينا توخي الحذر أمامهم
3 فبراير، 2017 7:52 م
ماذا قال إنريكي قبل مواجهة أتلتيك بيلباو غداً في الليجا؟
3 فبراير، 2017 7:40 م
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تعرف على تشكيل مصر أمام الكاميرون في نهائي بطولة أمم أفريقيا
5 فبراير، 2017 6:15 م
التعليقات
على تعرف على تشكيل مصر أمام الكاميرون في نهائي بطولة أمم أفريقيا مغلقة
مكافأة ضخمة تنتظر كوبر في حالة فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا
5 فبراير، 2017 4:58 م
عمرو زكي: أثق في قدرة المنتخب على التتويج بكأس أمم أفريقيا
5 فبراير، 2017 2:11 م
وادي دجلة يكرم الحضري
5 فبراير، 2017 12:21 م
جسر جوي بين القاهرة والجابون قبل لقاء مصر والكاميرون
5 فبراير، 2017 10:59 ص
بي إن سبورت توضح حقيقة نقل بث مباراة مصر والكاميرون دون تشفير
5 فبراير، 2017 10:22 ص
التشكيل المتوقع لمصر أمام الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا
5 فبراير، 2017 10:11 ص
ماذا قال كوبر في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا؟
4 فبراير، 2017 4:01 م
النني يعلن جاهزيته لمواجهة الكاميرون
4 فبراير، 2017 1:26 م
مصر بالزي المعتاد أمام الكاميرون في النهائي الأفريقي
4 فبراير، 2017 1:03 م
قائد الكاميرون يوضح موقفه من المشاركة في مواجهة مصر
3 فبراير، 2017 11:10 ص
كوبر: لا فارق لدي بين غانا والكاميرون
2 فبراير، 2017 11:36 ص
طبيب المنتخب يعلن موقف محمد النني من نهائي كأس الأمم
2 فبراير، 2017 10:20 ص
فيديو..هدف محمد صلاح في بوركينا فاسو بنصف نهائي امم افريقيا
1 فبراير، 2017 10:59 م
مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو
1 فبراير، 2017 9:13 م
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